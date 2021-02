(Di venerdì 19 febbraio 2021) Di origini bosniache, l'attaccante svedese del Milan Zlatanè stato oggetto digiovedì a, durante l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra i rossoneri e la(2-2). Nelle immagini trasmesse venerdì dal canale N1, si nota che il giocatore seduto sulle tribune dello stadio di, viene insultato da un uomo che in più occasioni gli dice "Balija", puzzolente, un'offesa discriminatoria tipicamente diretta ai bosniaci. Zlatan, come noto, è infatti di origini bosgnacche (legate cioè al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamiche) da parte di padre).caption id="attachment 1096709" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionLaprende le distanze e ...

TuttoMercatoWeb : 'Brutto balija': Ibrahimovic vittima di offese razziste durante Stella Rossa-Milan - tuttosport : #Ibrahimovic vittima di insulti razzisti a Belgrado: le scuse della Stella Rossa - ItaSportPress : Ibrahimovic vittima di insulti razzisti a Belgrado. La Stella Rossa si scusa - - CorriereQ : Ibrahimovic vittima di insulti razzisti a Belgrado: le scuse della Stella Rossa - lccatt : RT @TuttoMercatoWeb: 'Brutto balija': Ibrahimovic vittima di offese razziste durante Stella Rossa-Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic vittima

Zlatanè finito al centro di una nuova polemica extra - calcistica, ma stavolta in qualità di. Nulla a che vedere con la rissa con Romelu Lukaku, nella quale aveva vestito i panni di ...'La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan- è la presa di posizione del club di Belgrado - . Come società abbiamo fatto di tutto affinché ...Di origini bosniache, l’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato oggetto di insulti razzisti giovedì a Belgrado, durante l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra i rossoneri ...L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato vittima di insulti razzisti durante il match di Europa League contro la Stella Rossa, che ha seguito in tribuna al Marakanà di Belgrado. Alcuni tifosi ...