I vaccini vanno fabbricati in Italia. C’è un’azienda di Siena che vuole produrre il siero russo Sputnik (Di venerdì 19 febbraio 2021) produrre i vaccini direttamente in Italia. L’idea l’aveva lanciata anche l’ex viceministro alla Sanità viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri. Oggi l’idea sovranista di fare il vaccino direttamente in Italia conquista anche Nicola Zingaretti. Remuzzi e il piano per riconvertire l’industria farmaceutica Un’idea del genere l’ha sostenuta anche il professor Giuseppe Remuzzi, ricercatore e medico all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo piano si baserebbe sulla riconversione degli impianti dell’industria farmaceutica per produrre i vaccini su suolo nazionale. Da ultimo lo stesso supercommissario Arcuri ha dovuto riconoscere che la produzione autoctona è l’unica via per non dipendere dai grandi marchi farmaceutici. L’azienda di Siena che vuole ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021)direttamente in. L’idea l’aveva lanciata anche l’ex viceministro alla Sanità viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri. Oggi l’idea sovranista di fare il vaccino direttamente inconquista anche Nicola Zingaretti. Remuzzi e il piano per riconvertire l’industria farmaceutica Un’idea del genere l’ha sostenuta anche il professor Giuseppe Remuzzi, ricercatore e medico all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo piano si baserebbe sulla riconversione degli impianti dell’industria farmaceutica persu suolo nazionale. Da ultimo lo stesso supercommissario Arcuri ha dovuto riconoscere che la produzione autoctona è l’unica via per non dipendere dai grandi marchi farmaceutici. L’azienda diche...

SecolodItalia1 : I vaccini vanno fabbricati in Italia. C’è un’azienda di Siena che vuole produrre il siero russo Sputnik… - meSOStufato_ : L'infermiere di mia nonna che quando ha saputo che vogliamo vaccinarla si è stranito e ha cominciato ad elencare mo… - carlottasiani1 : @25O319 @fremo03893514 Non è come sembra, vanno loro solo per assicurarli che i vaccini non devono andare a 30k per… - GJodi1962 : RT @CesareDTrocchio: Per l'Europa sono stati messi a dispozione 22 milioni di vaccini. Invece a Zaia degli anonimi intermediari hanno offer… - quintinoimbrogn : @SI_sinistra @BettaPiccolotti @DomaniGiornale I vaccini ed i soldi del NGEU non vanno specialmente a coloro che ogg… -