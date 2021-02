I tre possibili futuri per Trump

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono tre scenari nel futuro di: nel primo potrebbe finire in galera; nel secondo potrebbe andare in esilio e nel terzo potrebbe ritrovarsi a dormire in macchina. A dire la verità c’è anche un quarto scenario, più ottimistico, nel quale potrebbe ripresentarsi come candidato alla presidenza nel 2024 ma questo è di gran lunga il meno probabile, quindi non ce ne occuperemo. Partiamo dall’inizio:ha vissuto pericolosamente tutta la sua vita, speculando, corrompendo, evadendo le tasse e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

cri_tedo77 : RT @Coffee_Sant: Io ho solo tre possibili vincitori 1)Tommaso zorzi miglior concorrente 2) Stefania Orlando miglior scoperta 3)Andrea zelle… - MarescaFulvia : RT @Coffee_Sant: Io ho solo tre possibili vincitori 1)Tommaso zorzi miglior concorrente 2) Stefania Orlando miglior scoperta 3)Andrea zelle… - masvolpe : RT @wallstreetita: Tra i vari dossier che a stretto giro finiranno sul tavolo del Premier incaricato Mario Draghi troviamo @Alitalia, @mont… - wallstreetita : Tra i vari dossier che a stretto giro finiranno sul tavolo del Premier incaricato Mario Draghi troviamo @Alitalia,… - RoccoPetraglia1 : RT @GaetanoMatarese: Le agevolazioni possibili per chi accende un mutuo acquisto prima casa sono di tre tipologie: 1?? Sconto fiscale 2?? D… -

Ultime Notizie dalla rete : tre possibili

Wall Street Italia

sottosegretari di Forza Italia Per Forza Italia potrebbero essere scelti 5 senatori e due deputati, per bilanciare la nomina deiministri tutti provenienti da Montecitorio. Francesco ...... dovrà essere in grado di prelevare a proprie spese imacachi e di provvedere alla loro messa a ... sussistendo alternativeda studiare e prendere in considerazione".Ad essere riconosciute come valide troviamo: lo Spid, la Carta d’identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ...Lombardia e Lazio rimangono in giallo. Campania, Emilia Romagna e Molise passano invece in zona arancione. In Umbria, sono zona rosse Perugia e il Ternano Prosegue la creazione di zone rosse per contr ...