I parlamentari si tagliano (simbolicamente) lo stipendio per la crisi causata dal Covid. Accade in Germania (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo stipendio mensile dei parlamentari tedeschi subirà dal primo luglio prossimo un taglio di 60 euro e 50 centesimi a causa della diminuzione dell’indice dei salari medi nazionali dello 0,6% nel 2020, come reso noto dall’Ufficio federale di Statistica Destatis. Lo ha confermato una portavoce del Bundestag a Dpa. Il compenso dei parlamentari tedeschi è indicizzato ai salari medi. Secondo Bild è la prima volta che Accade una cosa del genere nella storia del parlamento tedesco. Il compenso mensile dei parlamentare tedeschi da luglio dunque si attesterà su circa 10.022 euro. Un taglio simbolico di 60 euro al mese (ma senza precedenti) Una riduzione di piccola entità, che tuttavia rappresenta appunto una novità assoluta in Germania dal dopoguerra ad oggi. Un taglio minimo, ma che è determinato da appositi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lomensile deitedeschi subirà dal primo luglio prossimo un taglio di 60 euro e 50 centesimi a causa della diminuzione dell’indice dei salari medi nazionali dello 0,6% nel 2020, come reso noto dall’Ufficio federale di Statistica Destatis. Lo ha confermato una portavoce del Bundestag a Dpa. Il compenso deitedeschi è indicizzato ai salari medi. Secondo Bild è la prima volta cheuna cosa del genere nella storia del parlamento tedesco. Il compenso mensile dei parlamentare tedeschi da luglio dunque si attesterà su circa 10.022 euro. Un taglio simbolico di 60 euro al mese (ma senza precedenti) Una riduzione di piccola entità, che tuttavia rappresenta appunto una novità assoluta indal dopoguerra ad oggi. Un taglio minimo, ma che è determinato da appositi ...

IlParadiso0 : - SecolodItalia1 : I parlamentari si tagliano (simbolicamente) lo stipendio per la crisi causata dal Covid. Accade in Germania… - simonevellei : I parlamentari in #Germania tagliano il loro #stipendio di 60€. Se in Italia ogni dipendente pubblico rinunciasse a… - rumba15342942 : RT @lorenzodalai: In Germania i parlamentari si tagliano lo stipendio causa Covid: non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale https://t.co… - DavideScialpi : Senza fare referendum..i parlamentari tedeschi si tagliano lo stipendio. In Germania il Covid taglia lo stipendio… -