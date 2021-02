I miei pensieri sul valore dell’arte e del mercato, mentre ascolto il funky dei Denovo e D’Angiò (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il mio scritto di qualche giorno fa sull’insegnamento ha dato vita, era inevitabile, a tutta una seria di ragionamenti, chiamiamo generosamente così anche quelli che proprio ragionamenti non erano, più sfoghi isterici, sui social. Non poteva essere altrimenti, la scuola è un tema che riguarda non solo un numero piuttosto alto di lavoratori, ma anche un numero ancora più alto di genitori, e anche di studenti. Non voglio tornare nel merito di quanto ho scritto e penso, quanto piuttosto prendere spunto dalla parte più sana di quelle discussioni per provare a spostare un pochino più in alto il discorso, includendo in esso anche le sorti, presenti e future, del comparto dello spettacolo, quello confrontandomi col quale io in effetti lavoro, un critico musicale in assenza di musica, converrete, ha ben poco da scrivere e analizzare. Un mio amico, Cristiano, professore presso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il mio scritto di qualche giorno fa sull’insegnamento ha dato vita, era inevitabile, a tutta una seria di ragionamenti, chiamiamo generosamente così anche quelli che proprio ragionamenti non erano, più sfoghi isterici, sui social. Non poteva essere altrimenti, la scuola è un tema che riguarda non solo un numero piuttosto alto di lavoratori, ma anche un numero ancora più alto di genitori, e anche di studenti. Non voglio tornare nel merito di quanto ho scritto e penso, quanto piuttosto prendere spunto dalla parte più sana di quelle discussioni per provare a spostare un pochino più in alto il discorso, includendo in esso anche le sorti, presenti e future, del comparto dello spettacolo, quello confrontandomi col quale io in effetti lavoro, un critico musicale in assenza di musica, converrete, ha ben poco da scrivere e analizzare. Un mio amico, Cristiano, professore presso ...

ignaziocorrao : #MATTARELLA COME #IBRA Molti di voi che mi seguono sanno che mi piace raccontare con cura e spesso un pizzico di sa… - ilreinca : RT @Farfy_SulPrato: Sei molto più che nei miei pensieri, sei la forma più bella del mio pensiero. - Yvnkeel : aldilà dei miei pensieri su giulia, buoni o cattivi che siano, ultimamente non mi piacciono i vestiti che gli mandano per le puntate. #tzvip - GabriellaRoma : diario di gabriella | sono tanti che ci lavoro, sono i miei pensieri, le cose belle - - Sara_Nurchis : @atacilpmoc @ehifares Può averlo fatto indirettamente senza volerlo ferire ovviamente. Io penso di non starli etero… -