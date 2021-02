I Bloodywood | da fenomeno di internet a rappresentante del metal indiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Se siete amanti dei suoni folkloristici, quindi caratterizzati dalla tradizione musicale della località di origine, allora ifanno per voi. Il nome scelto dal gruppo fa capire il luogo di provenienza, l’India, più in particolare la frenetica Nuova Delhi. Il gruppo ha come coordinate sonore un impianto, fatto di chitarre e bassi, e un retrogusto mediorientale, che dona al suono generale fragranze particolari. Valhalla bangers: i Wardruna ridefiniscono la musica folk norrena Chi sono i? Inascono nel 2016 per volontà del chitarrista Karan Katiyar, desideroso di iniziare un percorso musicale fatto di goliardia e parodia di altre band. Note sono le versioni clownesche di Everybody dei Backstreet Boys e Heavy dei Linkin Park. Dopo quindi un inizio non professionale, i ...