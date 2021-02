I 90 anni di Camillo Ruini: “Fortemente tentato dalle donne”, la confessione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un ospite a sorpresa sarà presente nella puntata di venerdì 19 febbraio di “Oggi è un altro giorno” la striscia quotidiana di Rai 1 condotta da Serena Bortone: parliamo del Cardinale emerito Camillo Ruini, già a capo della Conferenza Episcopale Italiana, il prelato oggi compie 90 anni. Un ospite a sorpresa nella puntata di venerdì 19 febbraio di “Oggi è un altro giorno” la striscia quotidiana di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Parliamo del Cardinale emerito Camillo Ruini, già a capo della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana il governo della Chiesa Italiana. Il prelato oggi compie 90 anni e come annunciato dall’account twitter ufficiale del programma sarà l’ospite d’onore del programma di oggi. Con lui in studio anche Siliva annichiarico e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un ospite a sorpresa sarà presente nella puntata di venerdì 19 febbraio di “Oggi è un altro giorno” la striscia quotidiana di Rai 1 condotta da Serena Bortone: parliamo del Cardinale emerito, già a capo della Conferenza Episcopale Italiana, il prelato oggi compie 90. Un ospite a sorpresa nella puntata di venerdì 19 febbraio di “Oggi è un altro giorno” la striscia quotidiana di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Parliamo del Cardinale emerito, già a capo della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana il governo della Chiesa Italiana. Il prelato oggi compie 90e come annunciato dall’account twitter ufficiale del programma sarà l’ospite d’onore del programma di oggi. Con lui in studio anche Silivachiarico e ...

Avvenire_Nei : Gli auguri della Cei per i 90 anni di Camillo Ruini - paologdmara : TG2000: Il cardinale Camillo Ruini compie 90 anni. L'intervista a Tv2000. - GiovanniCalcara : RT @msgelmini: Il cardinale Camillo #Ruini rappresenta un punto di riferimento per il mondo cattolico, un patrimonio di umanità, esperienza… - formichenews : Auguri per i 90 anni del cardinale Camillo Ruini. Foto Pizzi?? ?? - MariagladysVc : RT @UCSCEI: “Eminenza, il Suo è stato vero amore alla Chiesa, alle persone che formano la comunità cristiana, agli uomini e alle donne che… -