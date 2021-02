“Ho perso un bambino ” La bellissima showgirl argentina lascia tutti senza parole | Silvia Toffanin è incredula Tutti i dettagli

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono la coppia del momento, soprattutto da quando hanno svelato di aspettare un. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da belenrodriguez (@ belen.rodriguez) La conduttrice sudamericana si è confidata ai microfoni di Verissimo e ha svelato al pubblico il sesso del nascituro: Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia, nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin ) I due sono davvero al settimo cielo e sembrano innamoratissimi; la gravidanza arrivata oggi corona la loro favola d’amore, nata e cresciuta alla velocità della luce. Belen e Antonino, infatti, si sono ...

_DAGOSPIA_ : 'ERO RIMASTA INCINTA PER SBAGLIO, MA HO PERSO IL BAMBINO' – BELIN BELEN SI CONFESSA A 'VERISSIMO'… - DSpettacolo : Belen Rodriguez, ospite a Verissimo, svela il nome della figlia che nascerà dall'amore con Antonino, ma dà anche un… - minty_min_ : AOT SPOILER . . . . . . . . . . . . . . Armin che ha perso tutta la speranza e l'entusiasmo che aveva da adolescen… - ilgiornale : Sarà femminuccia e si chiamerà Luna Marie: il racconto di Belen Rodriguez a Verissimo, dove ha rivelato di aver per… - zazoomblog : Belen Rodriguez e il bambino perso: la tristezza di una madre - #Belen #Rodriguez #bambino #perso: -

Ultime Notizie dalla rete : perso bambino

il momento che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Come ampiamente raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, nel corso della puntata di Verissimo di domani, Sabato 20 Febbraio, ...Purtroppo, dopo quattro giorni hoil. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire, però, che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato".La Megxit è definitiva. Harry e Meghan non torneranno indietro agli incarichi reali. Di conseguenza, perderanno i titoli onorifici, e il principe Harry in ...Il dramma di Belén a Verissimo: «Ho perso un bambino», poi la gioia: «Aspetto una femminuccia, si chiamerà Luna Marie». La showgirl dopo la foto su Instagram dove mostra per la prima volta il suo ...