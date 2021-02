Highlights Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets 98-109 | NBA 2020 2021 VIDEO

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di Los, match della notte NBA. Gli uomini di Nash sono arrivati all’ultimo quarto toccando anche il +25 e controllando la sfida a partire dal secondo quarto. Merito della coppia formata da Kyrie Irving (16 punti con 7 rimbalzi e 5 assist) e James Harden (solita doppia doppia da 23 punti e 11 assist), ma soprattutto della grande serata al tiro dei loro compagni di squadra. Fatta eccezione dei due primi violini, il resto della compagine tira 15 su 27 dall’arco: Joe Harris (21 con 6 su 7 da tre) e Timothe Luwawu Cabarrot (15 con 5 triple a segno). LeBron James con 32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist non può invece sostenere la pessima serata al tiro dalla distanza dei suoi (8 su 30), così come i 16 ...

La sfida da non perdere è quella in programma allo Estadio Municipal NuevoCármenes di Granada ... Grazie a un ulteriore perfezionamento, sono ora disponibili ben 5 funzionalità :, Match ...... ammette Antetokounmpo, ma le tre migliori squadre della Western Conference (con le due di... non a febbraio" leggi anche Utah vince la sesta in fila: tutti i risultati e gliNBA Le ...VIDEO - Gli highlights di Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets 98-109, NBA 2020/2021. I newyorkesi dominano con un'eccellente prestazione al tiro ...