Highlights e gol Fiorentina-Spezia 3-0, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Spezia 3-0, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Franchi primo tempo difficile per i viola, ma nella ripresa cambia tutto. Vantaggio propiziato dal Var grazie a Vlahovic, poi il raddoppio di Castrovilli e nel finale la chiude Eysseric che affonda i liguri. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per la ventitreesima giornata di. Al Franchi primo tempo difficile per i viola, ma nella ripresa cambia tutto. Vantaggio propiziato dal Var grazie a Vlahovic, poi il raddoppio di Castrovilli e nel finale la chiude Eysseric che affonda i liguri. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

SkyTG24 : Fiorentina-Spezia 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A - SkySport : ? Scatto, sterzata, tacco e sinistro vincente ?? BALE ON FIRE IN EUROPA LEAGUE ?? Tutti i gol ?… - SkySport : ?? THEO RIPORTA AVANTI IL MILAN ? Dal dischetto non sbaglia il terzino rossonero, che firma il 2-1 con il suo quint… - ste2899 : Impazzisco dopo ore e ore ancora nessuno fa vedere gli highlights di #StellaRossaMilan con l'azione precedente al s… - StadioSport : Video Gol Highlights Braga Roma 0-2 Europa League 18-02-2021: Video Gol e Highlights di Braga Roma 0-2: ottimo succ… -