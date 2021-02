Hideo Kojima: il libro 'The Creative Gene' verrà tradotto anche in inglese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il libro del game designer Hideo Kojima "The Gifted Gene and My Lovable Memes", originariamente pubblicato in giapponese nel 2019, sta per ricevere una traduzione in lingua inglese. L'editore Viz pubblicherà il libro tradotto questo ottobre con un nome abbastanza lungo: "The Creative Gene: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid". The Creative Gene consisterà in una raccolta di saggi scritti da Kojima che esplorano le sue ispirazioni personali. Ciò include opinioni e recensioni di musica, film e libri amati da Kojima. Il libro includerà anche una conversazione tra ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildel game designer"The Giftedand My Lovable Memes", originariamente pubblicato in giapponese nel 2019, sta per ricevere una traduzione in lingua. L'editore Viz pubblicherà ilquesto ottobre con un nome abbastanza lungo: "The: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid". Theconsisterà in una raccolta di saggi scritti dache esplorano le sue ispirazioni personali. Ciò include opinioni e recensioni di musica, film e libri amati da. Ilincluderàuna conversazione tra ...

zazoomblog : Hideo Kojima: il libro The Creative Gene verrà tradotto anche in inglese - #Hideo #Kojima: #libro #Creative - Eurogamer_it : Il libro 'The Creative Gene' di #HideoKojima verrà tradotto anche in inglese. - Pop_Eye_TW : Inquietitudine e solitudine. Due parole chiave per interpretare due opere: Solaris e Death Stranding. Esistenzialis… - generacomplotti : RT @ItalianJoe83: Fake News - #Chico | #MetalGear Fandom Wiki Profile Page @Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN #AHideoKojimaGame #AHideoKojimaRu… - ItalianJoe83 : Fake News - #Chico | #MetalGear Fandom Wiki Profile Page @Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN #AHideoKojimaGame… -