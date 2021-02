Harry e Meghan | il divorzio è definitivo | «Non torneranno a far parte della famiglia reale»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Anche in questo caso il tempismo non sembra essere il punto di forza dei Sussex. Il principe Filippo, 99 anni, è ricoverato in ospedale da un paio di giorni – «a scopo precauzionale», ma per motivi sconosciuti – ed ecco che arriva una nota ufficiale di Buckingham Palace: «Harry e Meghan hanno comunicato alla regina che non torneranno a essere membri attivi della royal family». La Megxit, insomma, dopo un anno di prova appare ormai definitiva.

Sempre attraverso alcune fonti britanniche, si apprende che anche il principesi è sottoposto a un autoisolamento precauzionale a casa con la moglieMarkle, incinta, e il figlio Archie. ...Infatti,, così belli, smart e innamorati, hanno deciso di lasciare la royal family e andare in America". La Parodi, da sempre, segue la Royal Family. Ne ha parlato a Verissimo, a La ...Il duca di Edimburgo si appresta intanto a trascorrere la sua terza notte in ospedale, dove è stato ricoverato come “misura precauzionale” in seguito a un malore ...Il malore di cui è stato vittima il nonno Filippo potrebbe richiedere un rientro in patria da parte del principe Harry che ha scelto per questo di autoisolarsi in via precauzionale nella sua casa in C ...