“Hai fatto un…”. L’eredità, Flavio Insinna basito dopo l’errore della campionessa Chiara: “Riguarda la puntata e renditi conto…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è chiusa con una beffa, è il caso di dirlo, la puntata de L’eredità di giovedì 18 febbraio 2021, per la campionessa in carica Chiara. Alla ghigliottina ha infatti dato come risposta una parola tratta da un famoso detto. La risposta corretta, però, era un’altra, ironia della sorte… tratta dallo stesso detto! Flavio Insinna le ha dunque spiegato: “Stasera hai fatto un capolavoro e te ne accorgerai quando avrai il coraggio di rivedere questa ghigliottina”. Ha poi aggiunto: Hai dato ‘uomo’ come risposta, perchè si dice che “un uomo in divisa ha sempre il suo…”. Capendo che la risposta era ‘fascino’ (‘divisa’ era invece uno degli indizi), la campionessa de L’eredità ha esclamato: “Nooooo!”. Era dunque ‘FASCINO’ la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è chiusa con una beffa, è il caso di dirlo, ladedi giovedì 18 febbraio 2021, per lain carica. Alla ghigliottina ha infatti dato come risposta una parola tratta da un famoso detto. La risposta corretta, però, era un’altra, ironiasorte… tratta dallo stesso detto!le ha dunque spiegato: “Stasera haiun capolavoro e te ne accorgerai quando avrai il coraggio di rivedere questa ghigliottina”. Ha poi aggiunto: Hai dato ‘uomo’ come risposta, perchè si dice che “un uomo in divisa ha sempre il suo…”. Capendo che la risposta era ‘fascino’ (‘divisa’ era invece uno degli indizi), ladeha esclamato: “Nooooo!”. Era dunque ‘FASCINO’ la ...

borghi_claudio : @cavalierepadano 'Perchè non hai fatto pokerhhh' 'Eh ma avevo in mano il tris' 'Dovevi fare il pokerhhh' 'MA NON AV… - angelomangiante : Tanta strada hai fatto. Meraviglioso ragazzo e Capitano. Chapeau @marquinhos_m5 #BARPSG ?????? - marzia_bernardi : RT @CheDioCiAiuti6: 'Ti amo perchè mi conosci come nessun altro, perchè mi sostieni, mi fai ridere e perchè sei il mio migliore amico. Ti a… - iosonoilsole : RT @fuoridallhype_: Tommaso: “lui ha fatto il pandemonio ieri sera, boom, gira, ha fatto verte trombe. (...) Dal culo hai fatto trombetta?”… - masxxa_y : Quanto cazzo è figo il suo album, mamma mia, hai fatto uscire un capolavoro #IM_DUALITY_OUT_NOW -