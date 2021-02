“Ha perso un occhio e non sente”. Orietta Berti, il dramma privato. Il racconto della cantante scuote tutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un vero e proprio dramma quello di Orietta Berti, che a pochi giorni da Sanremo 2021, dove parteciperà in veste di concorrente, ha rilasciato un’intervista molto dolorosa. Ha parlato di uno dei momenti più brutti della sua vita, accaduto proprio nell’ultimo periodo. Le sue parole sono state concesse al settimanale ‘Intimità’ e tutti i suoi fan, quando hanno letto del suo sconvolgente racconto, saranno rimasti senza parole. Parole che hanno dunque colpito tutti nel profondo dell’animo. Ricordiamo che l’artista è stata colpita dal coronavirus e non ha trascorso dei bellissimi momenti. Adesso però è finalmente in buone condizioni di salute, ma una persona a lei cara non ha invece superato del tutto la fase più grave della malattia. Prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un vero e proprioquello di, che a pochi giorni da Sanremo 2021, dove parteciperà in veste di concorrente, ha rilasciato un’intervista molto dolorosa. Ha parlato di uno dei momenti più bruttisua vita, accaduto proprio nell’ultimo periodo. Le sue parole sono state concesse al settimanale ‘Intimità’ ei suoi fan, quando hanno letto del suo sconvolgente, saranno rimasti senza parole. Parole che hanno dunque colpitonel profondo dell’animo. Ricordiamo che l’artista è stata colpita dal coronavirus e non ha trascorso dei bellissimi momenti. Adesso però è finalmente in buone condizioni di salute, ma unana a lei cara non ha invece superato del tutto la fase più gravemalattia. Prima ...

