GuidoinarteRoberto | fuori ora il nuovo singolo “Culi Nudi”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Da oggi, venerdì 19 febbraio, è in rotazione radiofonica “” (Roba da Matti Dischi/ MEI Digital), ildi, progetto di Guido Manglaviti, cantautore romano ma milanese di adozione. “” è un pezzo sincero, è il racconto di una storia finita che lascia però un sospeso emotivo. Che fine fanno le cose belle di una storia che si chiude, dove vanno a finire? Ogni volta non ci rimane che amarezza, rabbia, qualche dispetto o il suono stonato di qualche fesseria detta prima di andare via. Ma dove vanno a finire i sorrisi, i ricordi, le cose buffe, dove restano nascosti? Di tutto questo parla il secondo estratto dall’album “Romantico”, la cui uscita è prevista per la primavera. «In questo mio...