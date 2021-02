Guai per la mascherina U-Mask: c’è la stangata del Ministero della Salute (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo inizio di 2021 si era aperto con lo scandalo legato alle mascherine U Mask. Un servizio di Striscia aveva gettato le prime ombre sul dispositivo, ora arriva lo stop… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo inizio di 2021 si era aperto con lo scandalo legato alle mascherine U. Un servizio di Striscia aveva gettato le prime ombre sul dispositivo, ora arriva lo stop… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

chic4dorada : RT @MaleficamenteIo: Nei fumetti i Nexus sono esseri capaci di provocare modifiche al multiverso, quindi wanda è una di essi, e indovinate… - esaustoyous : RT @MaleficamenteIo: Nei fumetti i Nexus sono esseri capaci di provocare modifiche al multiverso, quindi wanda è una di essi, e indovinate… - Livia_DiGioia : RT @Iperbole_: Come previsto, è arrivato il primo piagnucolio di uno degli indagati per gli insulti a Liliana Segre. Solito copione: 'sto p… - Ritacheguevara : RT @Iperbole_: Come previsto, è arrivato il primo piagnucolio di uno degli indagati per gli insulti a Liliana Segre. Solito copione: 'sto p… - RoscioliTerry : RT @Iperbole_: Come previsto, è arrivato il primo piagnucolio di uno degli indagati per gli insulti a Liliana Segre. Solito copione: 'sto p… -