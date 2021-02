GTA Online | gratis il nuovo Dinka Verus

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nell’arco delle prossime quattro settimane, renderemo omaggio alla passione e alla fedeltà della community di GTAnel corso di un anno incredibile come quello appena trascorso con omaggi, bonus e molto altro. L’iniziativa partirà questa settimana: entra subito in GTAe ottieniilda Warstock Cache & Carry per un tempo limitato, fino al 3 marzo. Ilè un quad fuoristrada estremamente resistente e capace di sopportare rotolate sui fianchi, testa-coda vorticosi e frontali follemente catastrofici. Naturalmente lo stesso non può dirsi per chi lo guida, che rimane esposto. Vale però la pena ricordarsi che ha due posti, quindi è possibile condividere tutti i traumi con un amico. Solo per due settimane, i civili possono ...