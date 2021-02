Gregoretti, Salvini “Io rischio la galera, ma agivamo tutti insieme” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A rischiare 15 anni di galera sono io. tutti pontificano, ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia c’è Matteo Salvini da imputato. Io oggi ho sentito una ricostruzione coerente e corretta dei fatti. Quello che facevamo lo facevamo insieme”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Catania al termine dell’udienza preliminare del caso Gregoretti. fag/fsc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A rischiare 15 anni disono io.pontificano, ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia c’è Matteoda imputato. Io oggi ho sentito una ricostruzione coerente e corretta dei fatti. Quello che facevamo lo facevamo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Catania al termine dell’udienza preliminare del caso. fag/fsc/red su Il Corriere della Città.

