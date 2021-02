Grave incidente sul GRA: scontro tra un autocarro (che si ribalta) e una moto. Quattro feriti, la situazione (FOTO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un Grave incidente si è verificato stamattina, venerdì 19 febbraio 2021, sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma. A seguito del sinistro una carreggiata è stata chiusa ed è stata istituita un uscita obbligatoria (Montespaccato, ndr). incidente GRA oggi venerdì 19 febbraio 2021 L’incidente ha coinvolto due veicoli e si è verificato al km 2. Per questo è momentaneamente chiusa al traffico la carreggiata esterna sulla A90 “Grande Raccordo Anulare”. L’uscita obbligatoria è a Montespaccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lunghe le code nel tratto interessato dall’incidente. Al momento non è nota l’eventuale presenza o meno di feriti. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unsi è verificato stamattina, venerdì 19 febbraio 2021, sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma. A seguito del sinistro una carreggiata è stata chiusa ed è stata istituita un uscita obbligatoria (Montespaccato, ndr).GRA oggi venerdì 19 febbraio 2021 L’ha coinvolto due veicoli e si è verificato al km 2. Per questo è momentaneamente chiusa al traffico la carreggiata esterna sulla A90 “Grande Raccordo Anulare”. L’uscita obbligatoria è a Montespaccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lunghe le code nel tratto interessato dall’. Al momento non è nota l’eventuale presenza o meno di. su Il Corriere ...

Gianni_Gramazio : RT @FilcaCisl: Cede un ponteggio: due operai precipitano per venti metri da un viadotto sulla Torino-Savona, sono in gravi condizioni. htt… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Campagna Lupia Loc. SS 309 Romea (VE), Grave incidente stradale tra 5 autoveicoli, 6 persone fer… - Gilbert60842263 : RT @FilcaCisl: Cede un ponteggio: due operai precipitano per venti metri da un viadotto sulla Torino-Savona, sono in gravi condizioni. htt… - MaurizioBonann8 : RT @FilcaCisl: Cede un ponteggio: due operai precipitano per venti metri da un viadotto sulla Torino-Savona, sono in gravi condizioni. htt… - analista1972 : Cede un ponteggio: due operai precipitano per venti metri da un viadotto sulla Torino-Savona -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Frontale con un camion Morte sulla Statale 42 ... per lui un grande spavento e qualche contusione, ma in definitiva niente di grave essendo stato ...aspettato che venissero spostati i mezzi per ripulire la strada dagli olii e dai resti dell'incidente ...

Volo di 20 metri con l'auto nel dirupo, grave un 54enne di Taleggio Pauroso incidente ieri, giovedì 18 febbraio, a Taleggio. Verso le 19 un 54enne, alla guida della sua Panda bianca, da Vedeseta aveva imboccato la stradina comunale che porta al bivio con la strada provinciale ...

PATERNÒ: GRAVE INCIDENTE, SCONTRO AUTO-SCOOTER IN VIA BELLIA 95047 Incidente multiplo sulla Romea: sei feriti e statale chiusa CAMPAGNA LUPIA. Gravissimo incidente sulla statale 309 Romea: cinque veicoli coinvolti, sei feriti di cui due gravi. La strada più pericolosa d’Italia per numero d’incidenti gravi ha chiesto il suo tr ...

Venezia, incidente in Romea: 4 feriti e traffico bloccato Alle 6:50 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 309 Romea a Campagna Lupia per un incidente tre mezzi leggeri: quattro persone ferite, di cui due gravi. I pompieri arrivati da Mi ...

... per lui un grande spavento e qualche contusione, ma in definitiva niente diessendo stato ...aspettato che venissero spostati i mezzi per ripulire la strada dagli olii e dai resti dell'...Paurosoieri, giovedì 18 febbraio, a Taleggio. Verso le 19 un 54enne, alla guida della sua Panda bianca, da Vedeseta aveva imboccato la stradina comunale che porta al bivio con la strada provinciale ...CAMPAGNA LUPIA. Gravissimo incidente sulla statale 309 Romea: cinque veicoli coinvolti, sei feriti di cui due gravi. La strada più pericolosa d’Italia per numero d’incidenti gravi ha chiesto il suo tr ...Alle 6:50 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 309 Romea a Campagna Lupia per un incidente tre mezzi leggeri: quattro persone ferite, di cui due gravi. I pompieri arrivati da Mi ...