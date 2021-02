Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi incredulo per le parole del padre: “Ha fatto un passo importantissimo” (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è in arrivo un inattesa sorpresa per Tommaso Zorzi da parte del padre Lorenzo. La difficoltà del loro rapporto, fatto di muri issati e parole non dette, questa volta si sgretola di fronte alla delicatezza di dichiarazioni tanto dolci quanto inaspettate. “Sei un ragazzo pieno di talenti e devi ritenerti fortunato“, il messaggio al ragazzo. Tommaso Zorzi: una sorpresa importante Inattesa sorpresa per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Il concorrente riceve infatti un video-messaggio da parte di una persona per lui importante, nonostante i rapporti si siano deteriorati da tempo: il papà Lorenzo. Il ‘Vippone’ ha più volte parlato di lui nella sua ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 febbraio 2021) AlVip è in arrivo un inattesa sorpresa perda parte delLorenzo. La difficoltà del loro rapporto,di muri issati enon dette, questa volta si sgretola di fronte alla delicatezza di dichiarazioni tanto dolci quanto inaspettate. “Sei un ragazzo pieno di talenti e devi ritenerti fortunato“, il messaggio al ragazzo.: una sorpresa importante Inattesa sorpresa peralVip. Il concorrente riceve infatti un video-messaggio da parte di una persona per lui importante, nonostante i rapporti si siano deteriorati da tempo: il papà Lorenzo. Il ‘Vippone’ ha più volte parlato di lui nella sua ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - feelingdimerda : RT @LazzaroFantasia: Signore e Signori: loro sono il Grande Fratello #tzvip #gfvip - aurora26010 : RT @LazzaroFantasia: Signore e Signori: loro sono il Grande Fratello #tzvip #gfvip -