Grande Fratello Vip, televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando sospeso misteriosamente: cosa sta accadendo (Di venerdì 19 febbraio 2021) I fan del Grande Fratello Vip sono in agitazione: il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando è stato sospeso misteriosamente. Chi sta provando a votare le concorrenti in nomination questa settimana viene fermato dall'avviso: "Il servizio televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico". Al momento questa difficoltà si riscontra solo per i voti tramite sito ufficiale, mentre gli altri sistemi per esprimere la propria preferenza (app, sms e smart tv) sembrano funzionare. Il problema persiste da diverse ore e sui social i fan di Giulia Salemi e di Stefania Orlando sono in rivolta. Il sospetto è che ci sia stato un ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - Rovi70064011 : RT @mesch1na: ma posso o no dirvi che queste due sono a mio avviso le migliori concorrenti che il grande fratello vip ha mai avuto https:/… - TeresamariaGag1 : VORREI CHE VINCESSE IL GRANDE FRATELLO ANDREA ZENGA.??SEI IL MIO PREFERITO…..TI ASPETTO IN CALABRIA IN ESTATE CON ROSALINDA. BACI. TERESA -