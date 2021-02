Grande Fratello Vip, sospeso il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi: squalifica in arrivo? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato sospeso a causa di una nuova squalifica? Le ipotesi sulle concorrenti del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Iltraè statoa causa di una nuova? Le ipotesi sulle concorrenti delVip.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - idjowskm : @giuliatirana1 Lo avete fatto taggando il grande fratello, signorini, la Elia... e lanciando l’# squalifica oppure… - Sofyforlife : #nostefynogf non è grande fratello senza Stefania #GFvip #IOSTOCONSTEFANIA #tzvip -