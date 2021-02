Grande Fratello Vip, la diretta: Dayane dichiara guerra a Rosalinda. Sospeso il televoto tra Giulia e Stefania (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, diretta 19 febbraio: Dayane dichiara guerra a Rosalinda. Sospeso il televoto tra Giulia e Stefania. Questa sera su canale 5 la quarantunesima puntata che seguiremo come sempre ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021)Vip,19 febbraio:iltra. Questa sera su canale 5 la quarantunesima puntata che seguiremo come sempre ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - noemipataaa : @MTR29971489 Bloccami che è meglio perché finisce male stasera E la saccenza mettetela nel culo stai guardando il… - Auro61765922 : @marianogattuso1 @AshlinLuce Sono nella casa del grande fratello!tutti mettono bocca su tutto!!lei ha nominato una… -