Grande Fratello Vip, Dayane Mello vs Rosalinda Cannavò: rissa sfiorata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò non fa sconti “Gli altri se ne faranno una ragione” ha detto Rosalinda Cannavò ad Alfonso Signorini che ha riferito alla giovane che in molti hanno dei dubbi nei suoi confronti. Molte critiche arrivato direttamente dalla sua amica Dayane Mello, che ha fatto un passo indietro rispetto all’amicizia con la nota attrice “Lei è entrata una persona e ora esce un’altra“ ha accusato la modella. “Io non metterei mai in dubbio l’amicizia e l’affetto per Dayane” ha detto Rosalinda, che scopre in diretta quello che la sua amica e compagna di viaggio le ha detto alle spalle in questi giorni. Dayane non manda giù la relazione tra Rosalinda e ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021)Vip,non fa sconti “Gli altri se ne faranno una ragione” ha dettoad Alfonso Signorini che ha riferito alla giovane che in molti hanno dei dubbi nei suoi confronti. Molte critiche arrivato direttamente dalla sua amica, che ha fatto un passo indietro rispetto all’amicizia con la nota attrice “Lei è entrata una persona e ora esce un’altra“ ha accusato la modella. “Io non metterei mai in dubbio l’amicizia e l’affetto per” ha detto, che scopre in diretta quello che la sua amica e compagna di viaggio le ha detto alle spalle in questi giorni.non manda giù la relazione trae ...

