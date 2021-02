Grande Fratello Vip anticipazioni: televoto sospeso, possibile squalifica per Samanta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le anticipazioni del Grande Fratello Vip relative alla puntata di questa sera fanno sapere che potrebbe esserci una squalifica in vista Mancano poche ore per una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche questa sera il televoto è stato annullato e molto probabilmente per una possibile L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) LedelVip relative alla puntata di questa sera fanno sapere che potrebbe esserci unain vista Mancano poche ore per una nuova ed entusiasmante puntata delVip. Leci fanno sapere che anche questa sera ilè stato annullato e molto probabilmente per unaL'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - demjswrists : RT @esau_vito: STEFANIA DEVE RIMANERE PERCHE' IL PROGRAMMA SI CHIAMA GRANDE FRATELLO E NON UOMINI E DONNE #tzvip #nostefynogf - alessan16181937 : RT @esau_vito: STEFANIA DEVE RIMANERE PERCHE' IL PROGRAMMA SI CHIAMA GRANDE FRATELLO E NON UOMINI E DONNE #tzvip #nostefynogf -