Grande Fratello Vip 5, niente réunion post finale: salta la puntata speciale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è giunto quasi al termine, con la finale del 1° marzo che si avvicina sempre di più. Secondo quanto era emerso precedentemente, però, poteva non essere quella l'ultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per festeggiare e celebrare questi 6 mesi di successo del programma di Canale 5, infatti, ci sarebbe dovuta essere una puntata speciale con la réunion di tutti i concorrenti del GF Vip 5, ma a quanto pare non sarà così. La puntata speciale del Grande Fratello Vip 5 dopo la finale si farà? La risposta è no: non si farà la réunion con la puntata speciale post ...

