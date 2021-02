Grande Fratello Vip 5 le anticipazioni di stasera venerdì 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 le anticipazioni di venerdì 19 febbraio tra l’eliminazione, una sorpresa per Tommaso e l’amore tra Rosalinda e Zenga Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip 5 prevista per il 1 marzo e stasera venerdì 19 febbraio ci sarà un verdetto molto atteso con lo scontro tra Giulia e Stefania al televoto. Una votazione così sentita che ha mandato in tilt il web infatti per non specificati motivi tecnici è impossibile votare sul sito. Al tempo stesso, come riporta il sito Giornalettismo, sembra che non ci sarà una puntata reunion del GF a dire di no sarebbe stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Intanto nella puntata del 19 febbraio una sorpresa per Tommaso che incontra ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 febbraio 2021)Vip 5 ledi19tra l’eliminazione, una sorpresa per Tommaso e l’amore tra Rosalinda e Zenga Manca davvero poco alla finale delVip 5 prevista per il 1 marzo e19ci sarà un verdetto molto atteso con lo scontro tra Giulia e Stefania al televoto. Una votazione così sentita che ha mandato in tilt il web infatti per non specificati motivi tecnici è impossibile votare sul sito. Al tempo stesso, come riporta il sito Giornalettismo, sembra che non ci sarà una puntata reunion del GF a dire di no sarebbe stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Intanto nella puntata del 19una sorpresa per Tommaso che incontra ...

