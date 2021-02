Granada-Napoli 2-0, pagelle / Lo sperpetuo gattusiano, ahinoi, durerà sino a fine stagione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Granada-Napoli 2-0, le pagelle di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Sulle due pappine, Ilaria, faccio fatica a trovare colpe. Piuttosto il giovane Meret è impavido nelle uscite e alla fine evita la terza rete andalusa – 6 Quando davanti a te hai una difesa di burro e panna, è difficile che tu possa metterci una pezza. Lui lo fa, al 90’, evitando il terzo gol del Granada e probabilmente – se gli dei ci assisteranno – anche l’esclusione dall’Europa League – 6 DI LORENZO. Ormai là dietro c’è un cartonato inoffensivo al suo posto. La destra è facile terra di conquista per il Granada – 4,5 Si perde Herrera sul primo gol e pure Kenedy arriva dal suo lato, ma la sua colpa va ripartita con i colleghi del reparto difensivo. La cosa più preoccupante è che non rispetta più la sua ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021)2-0, ledi Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Sulle due pappine, Ilaria, faccio fatica a trovare colpe. Piuttosto il giovane Meret è impavido nelle uscite e allaevita la terza rete andalusa – 6 Quando davanti a te hai una difesa di burro e panna, è difficile che tu possa metterci una pezza. Lui lo fa, al 90’, evitando il terzo gol dele probabilmente – se gli dei ci assisteranno – anche l’esclusione dall’Europa League – 6 DI LORENZO. Ormai là dietro c’è un cartonato inoffensivo al suo posto. La destra è facile terra di conquista per il– 4,5 Si perde Herrera sul primo gol e pure Kenedy arriva dal suo lato, ma la sua colpa va ripartita con i colleghi del reparto difensivo. La cosa più preoccupante è che non rispetta più la sua ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - SkySport : ??? GRANADA-NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Herrera (19') ? #Kenedy (21') ? ? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, #19febbraio 2021. In prima pagina l'#EuropaLeague, con la vittoria della… - hashtag24news1 : Brutta gara del Napoli che esce sconfitto 2-0 dall’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Va bene gli as… -