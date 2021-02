Gran Bretagna contro Uber: “Gli autisti sono dipendenti”. Dopo 5 anni vittoria definitiva in giudizio per i lavoratori (Di venerdì 19 febbraio 2021) Schiaffo della Gran Bretagna alla statunitense Uber. La Corte Suprema ha stabilito che gli autisti di Uber, impiegati a decine di migliaia in Gran Bretagna, vanno considerati dipendenti, non collaboratori autonomi “usa e getta”. Si conclude così un braccio di ferro tra azienda e autisti durato 5 anni. Uber dovrà ora assicurare contratti in piena regola e tutele agli autisti. Uber ha in Gran Bretagna il suo mercato europeo più consolidato sia sul terreno del trasporto dei passeggeri (quantificati in svariati milioni soltanto a Londra) sia su quello del delivery. La sentenza ha un valore che va ben oltre la sola Uber, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Schiaffo dellaalla statunitense. La Corte Suprema ha stabilito che glidi, impiegati a decine di migliaia in, vanno considerati, non collaboratori autonomi “usa e getta”. Si conclude così un braccio di ferro tra azienda edurato 5dovrà ora assicurare contratti in piena regola e tutele agliha inil suo mercato europeo più consolidato sia sul terreno del trasporto dei passeggeri (quantificati in svariati milioni soltanto a Londra) sia su quello del delivery. La sentenza ha un valore che va ben oltre la sola, ...

