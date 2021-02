Governo, Salvini: 'La Lega sarà presente al ministero dell'Interno' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Con il completamento della squadra di Governo 'la Lega sarà presente al ministero dell'Interno'. Lo ha detto Matteo Salvini, a Catania per il caso Gregoretti. Il leader del Carroccio ha sottolineato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Con il completamentoa squadra di'laal'. Lo ha detto Matteo, a Catania per il caso Gregoretti. Il leader del Carroccio ha sottolineato ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ho scelto di far parte di questo governo per riaccompagnare il Paese alla vita. #drittoerovescio - La7tv : #piazzapulita Bonaccini: 'Se oggi abbiamo Salvini al Governo è una responsabilità di Matteo Renzi' - matteosalvinimi : #Salvini: Sono al governo per poter cambiare le cose. Lotteremo affinché non partano i 50 milioni di atti e cartell… - Xfabius61 : @vitocrimi @Mov5Stelle Certo andare al governo con Forza Italia e Salvini e poi mandare via Morra presidente commis… - Gio15474822 : @carlo1493 @ragusaibla @PoliticaPerJedi @La7tv Non sono per niente d’accordo con voi. Proprio ascoltando il passagg… -