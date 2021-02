(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Se ci fosse stato il voto non avremmo unche rischia l', con persone che si detestano e non si mettono d'accordo su nulla". Così Giorgia, ospite di Mattino 5, su Canale Cinque.

fattoquotidiano : Governo, Meloni cita Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati”. Poi attacca… - repubblica : Meloni cita Brecht: 'Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati' - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Meloni: 'Prove di regime, da Rai pubblicità durante dichiarazione Fdi' - Adnkronos : Governo, #Meloni: '#Draghi? Squadra al di sotto delle aspettative' - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'se avessimo votato non ci sarebbe rischio immobilismo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Meloni

...di. "Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati ". Con queste parole prese in prestito dal poeta e drammaturgo tedesco Bertold Brecht, Giorgia...... dalla quale si è sfilata solo la postfascistae frange di dissidentid i varia estrazione; ... ad una vera riforma della giustizia, insomma tutto cadrà nel nome di ununiversale salvatore ...Ci sono cose su cui siamo d’accordo, come sulla crescita economica, lo aspettiamo alla prova dei fatti”, sottolinea Meloni. In ogni caso, aggiunge, “se ci fosse stato il voto non avremmo un governo ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Se ci fosse stato il voto non avremmo un governo che rischia l'immobilismo, con persone che si detestano e non si mettono d'accordo su nulla". Così Giorgia Meloni, ospite ...