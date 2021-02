Governo Draghi: il Movimento 5 Stelle si spacca sulla fiducia. Cosa succederà? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla fine, anche se in modo meno netto di quanto ci si poteva aspettare qualche tempo fa, il Movimento 5 Stelle si è spaccato sulla fiducia al Governo Draghi. Cosa succederà alla compagine pentastellata? Governo Draghi: il Movimento si spacca sulla fiducia sulla fiducia al Governo Draghi ci si aspettava una netta spaccatura interna al Movimento 5 Stelle. Alla fine, la frattura effettivamente c’è stata ma non è stato così profonda come ci si poteva aspettare al momento della nomina a Presidente del Consiglio ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla fine, anche se in modo meno netto di quanto ci si poteva aspettare qualche tempo fa, ilsi ètoalalla compagine pentastellata?: ilsialci si aspettava una nettatura interna al. Alla fine, la frattura effettivamente c’è stata ma non è stato così profonda come ci si poteva aspettare al momento della nomina a Presidente del Consiglio ...

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - DSantanche : La #Rai mandando la pubblicità durante la dichiarazione di voto del nostro capogruppo in #Senato di fatto CENSURA l… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - MargMasc9 : RT @creuscher: Io mi riconosco nelle parole di Mario #Draghi. Parla un linguaggio che conosco, parla alla mia identità, da tedesca, tedesca… - CastigamattU : RT @byoblu: Con il nuovo Governo Draghi non cambia la politica sanitaria. Le restrizioni come unica via per ridurre l'impatto del Covid: di… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo, Garavaglia: 'La Lega c'è. Con Draghi per creare posti di lavoro' 'Sì'. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, dopo il dibattito parlamentare e l'ampia fiducia ottenuta dal governo Draghi sia al Senato sia alla Camera, per la Lega ci siano le condizioni per lavorare bene insieme al presidente del Consiglio. 'Finalmente si inizia a parlare di impresa, di sviluppo, di ...

Sondaggi, Giorgia Meloni vola. Crollano due grandi partiti. Numeri clamorosi Stare all'opposizione del governo Draghi al momento sembra pagare e vale il 16,5% dei potenziali consensi. Fdi vedere il suo distacco dal Pd di circa tre punti. Sondaggi, M5S stabile. Forza Italia? ...

Governo Draghi, la sfida sul Fisco: meno tasse sul lavoro e Irpef più semplice Il Sole 24 ORE Dal telefonino ai rubinetti, possibile cancellazione dei bonus del governo Conte A guardare alcuni ministri non sembrerebbe. Ma il governo presieduto da Mario Draghi, che gode di una larga maggioranza parlamentare, è molto diverso da quello precedente di Giuseppe Conte. Tra gli ...

"Siamo forza di opposizione leale con i vincitori ma anche forza di Governo" Francesco Lollobrigida di Fdi è stato anche uno dei sostenitori più attivi della Comunità di San Patrignano di Vincenzo Muccioli ...

'Sì'. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, dopo il dibattito parlamentare e l'ampia fiducia ottenuta dalsia al Senato sia alla Camera, per la Lega ci siano le condizioni per lavorare bene insieme al presidente del Consiglio. 'Finalmente si inizia a parlare di impresa, di sviluppo, di ...Stare all'opposizione delal momento sembra pagare e vale il 16,5% dei potenziali consensi. Fdi vedere il suo distacco dal Pd di circa tre punti. Sondaggi, M5S stabile. Forza Italia? ...A guardare alcuni ministri non sembrerebbe. Ma il governo presieduto da Mario Draghi, che gode di una larga maggioranza parlamentare, è molto diverso da quello precedente di Giuseppe Conte. Tra gli ...Francesco Lollobrigida di Fdi è stato anche uno dei sostenitori più attivi della Comunità di San Patrignano di Vincenzo Muccioli ...