Governo: Draghi, 'contrapposizioni tra istituzioni gioco a somma negativa' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È una mia profonda convinzione che le contrapposizioni tra istituzioni siano un gioco a somma negativa, mentre la collaborazione produce effetti moltiplicatori. È a questo principio di leale e costruttiva collaborazione che penso vada improntata la relazione tra chi agisce e chi controlla: questo principio deve guidare tutti i servitori dello Stato, controllati e controllori". Così il premier Mario Draghi, nel suo primo incontro pubblico dopo la fiducia, intervenendo alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Per questa ragione - ha proseguito - bisogna dare maggiore impulso ai processi che, pur nell'ambito dell'indipendenza che la Corte deve preservare nelle sue tradizionali funzioni di controllo e giurisdizionali, ...

