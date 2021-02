Governo Draghi: ampia fiducia da entrambe le Camere. Le sfide del nuovo Esecutivo (Di venerdì 19 febbraio 2021) 535 sì alla Camera, 262 quelli al Senato: inizia ufficialmente il Governo Draghi, con una larga maggioranza. Nessuna sorpresa, il voto ha rispettato le intenzioni espresse dai partiti nei giorni precedenti, anche il caos nel Movimento 5 stelle era già preannunciato e adesso ha anche dei numeri concreti. Sono stati infatti 15 i senatori dissidenti che hanno votato no, mentre 8 sono risultati assenti. A questi si sono aggiunti i 16 deputati che nel voto alla Camera di ieri si sono astenuti o erano assenti. Mentre il Movimento 5 stelle ha dichiarato che i dissidenti verranno espulsi, regna un clima di incertezza sul futuro di questa forza politica che ha nel frattempo creato un intergruppo con PD e LeU, spostando di fatto il Movimento nell’asse del centrosinistra. Il primo impegno del premier rappresenta una partenza in grande stile: oggi infatti ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) 535 sì alla Camera, 262 quelli al Senato: inizia ufficialmente il, con una larga maggioranza. Nessuna sorpresa, il voto ha rispettato le intenzioni espresse dai partiti nei giorni precedenti, anche il caos nel Movimento 5 stelle era già preannunciato e adesso ha anche dei numeri concreti. Sono stati infatti 15 i senatori dissidenti che hanno votato no, mentre 8 sono risultati assenti. A questi si sono aggiunti i 16 deputati che nel voto alla Camera di ieri si sono astenuti o erano assenti. Mentre il Movimento 5 stelle ha dichiarato che i dissidenti verranno espulsi, regna un clima di incertezza sul futuro di questa forza politica che ha nel frattempo creato un intergruppo con PD e LeU, spostando di fatto il Movimento nell’asse del centrosinistra. Il primo impegno del premier rappresenta una partenza in grande stile: oggi infatti ...

