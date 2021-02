golf, Molinari grande tra i grandi (Di venerdì 19 febbraio 2021) PRIMO GIRO: Ci si aspettavano delle risposte da Francesco Molinari dopo la delusione della scorsa settimana e l'azzurro non si è fatto attendere. A Pacific Palisades, in California nel primo giro del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) PRIMO GIRO: Ci si aspettavano delle risposte da Francescodopo la delusione della scorsa settimana e l'azzurro non si è fatto attendere. A Pacific Palisades, in California nel primo giro del ...

golf, Molinari grande tra i grandi Quotidiano.net golf, Molinari grande tra i grandi L'azzurro ha completato il primo giro del Genesis Invitational al 12° posto come Dustin Johnson, Brooks Koepka e Jordan Spieth. Al comando Sam Burns ...

Golf, PGA Tour 2021: Sam Burns al comando del The Genesis Invitational al termine del primo round. Francesco Molinari buon 12° I golfisti del prestigioso circuito del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gare prendendo parte al The Genesis Invitational (montepremi 9,3 milioni di dollari). La storica kermesse, n ...

