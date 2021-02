Gnudi | primario del pronto soccorso di Marche Nord | ' Ormai è una guerra di sfinimento Sì | adesso la stanchezza si sente'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Come va? Le racconto questo. Stanotte ho sognato che andavo a bottega da un piastrellista per imparare il mestiere'. Magari nel suo subconscio c'è qualche trauma legato ai pavimenti. 'O forse il mio ...

Ultime Notizie dalla rete : Gnudi primario

Umbertodel pronto soccorso di Marche Nord ha sempre un lato originale per presentare le cose. L'ironia, l'autoironia in questo caso, non gli fa mai difetto. APPROFONDIMENTI IL ...Ne parla Umbertodel Pronto soccorso. Qual è la situazione in reparto? "Impegnativa ma non drammatica. Teniamo presente che il Pronto soccorso di Pesaro è l'unico ospedale della ...«Come va? Le racconto questo. Stanotte ho sognato che andavo a bottega da un piastrellista per imparare il mestiere». Magari nel suo subconscio c’è qualche ...