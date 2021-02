Gli Uffizi celebrano ancora il Black History Month (Di venerdì 19 febbraio 2021) La presenza Black nell’arte degli Uffizi per il Black History Month: riaffiora dai capolavori di Mantegna, Dürer, Gentileschi e altri maestri Mantegna, Dürer, Gentileschi ed altri grandi maestri della storia dell’arte. È attraverso le opere di questi artisti che va avanti il recupero della figura africana nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi: da oggi è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) La presenzanell’arte degliper il: riaffiora dai capolavori di Mantegna, Dürer, Gentileschi e altri maestri Mantegna, Dürer, Gentileschi ed altri grandi maestri della storia dell’arte. È attraverso le opere di questi artisti che va avanti il recupero della figura africana nelle collezioni delle Gallerie degli: da oggi è… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : Gli Uffizi di Firenze hanno acquistato un capolavoro del Cinquecento ritenuto perduto: è l''Enigma di Omero', olio… - UffiziGalleries : #Forlì e gli #Uffizi insieme per la maximostra dedicata a #dante700 : 'Dante. La visione dell’arte” sarà accolta ne… - CorrNazionale : La presenza black nell’arte degli Uffizi per il Black History Month: riaffiora dai capolavori di Mantegna, Dürer, G… - pieroBENEDETTO : RT @Agenzia_Ansa: Gli Uffizi di Firenze hanno acquistato un capolavoro del Cinquecento ritenuto perduto: è l''Enigma di Omero', olio su tel… - demon4041 : RT @UffiziGalleries: #Forlì e gli #Uffizi insieme per la maximostra dedicata a #dante700 : 'Dante. La visione dell’arte” sarà accolta nei M… -