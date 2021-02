Gli Stati Uniti sono rientrati nell’accordo sul clima di Parigi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, venerdì 19 febbraio, gli Stati Uniti sono ufficialmente rientrati nell’accordo di Parigi sul clima, un trattato internazionale siglato da 195 Paese nel 2015 con l’obiettivo di “limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei due gradi e perseguire tutti gli sforzi necessari per limitare l’aumento di temperatura 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali”. Gli Stati Uniti erano usciti dall’accordo nel 2017 per volere dell’ex presidente Donald Trump. Il rientro nel patto, firmato cinque anni fa da Barack Obama, era tra le priorità di Joe Biden. Il presidente ha scelto John Kerry come inviato speciale per il clima, ex segretario di Stato di Obama e tra gli artefici dell’accordo di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, venerdì 19 febbraio, gliufficialmentedisul, un trattato internazionale siglato da 195 Paese nel 2015 con l’obiettivo di “limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei due gradi e perseguire tutti gli sforzi necessari per limitare l’aumento di temperatura 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali”. Glierano usciti dall’accordo nel 2017 per volere dell’ex presidente Donald Trump. Il rientro nel patto, firmato cinque anni fa da Barack Obama, era tra le priorità di Joe Biden. Il presidente ha scelto John Kerry come inviato speciale per il, ex segretario di Stato di Obama e tra gli artefici dell’accordo di ...

amnestyitalia : ??#Italia 10 agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano sono stati condannati per #tortura e le… - mtvitalia : I BTS hanno conquistato il mondo e per la prima volta in assoluto saranno protagonisti di #MTVUnplugged ?? Appuntame… - JosepBorrellF : Prime Minister Draghi reminds us of the essence of European integration: “Gli Stati nazionali rimangono il riferim… - Lara85512219 : RT @nah96nah: Dayane tratta Giulia a metà tra una sorella e sua figlia ?? Lei e Pier sono stati gli unici a capire quanto Giulia abbia bisog… - xxfede99 : @Zancolupenterzo @ComVentotene Infatti nella storia dell'integrazione europea gli Stati hanno proprio sbagliato nel… -