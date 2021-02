Gli auguri a mamma Livia, ricoverata al San Pio: l’emozionante gesto di un infermiere (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna storia in cui c’è tutto. Dolore, sofferenza, richiesta di aiuto, solidarietà e, soprattutto, lieto fine. Ospedali off-limits ed allora la signora Livia, ricoverata al reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale ‘San Pio’ è costretta a festeggiare il suo 85esimo compleanno in solitudine. Il figlio Massimiliano, però, ha fatto una promessa a mamma Livia: una torta ed una carezza per la sua ricorrenza. Ed allora ecco la richiesta social: “Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o un infermiere ma oggi, 17 Febbraio è il compleanno di mia mamma Livia compie 85 anni, Reparto Medicina d’Urgenza Ospedale Rummo di Benevento. Dato le restrizioni in atto in questo periodo, e l’impossibilità di visita in reparto, vorrei chiederti di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna storia in cui c’è tutto. Dolore, sofferenza, richiesta di aiuto, solidarietà e, soprattutto, lieto fine. Ospedali off-limits ed allora la signoraal reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale ‘San Pio’ è costretta a festeggiare il suo 85esimo compleanno in solitudine. Il figlio Massimiliano, però, ha fatto una promessa a: una torta ed una carezza per la sua ricorrenza. Ed allora ecco la richiesta social: “Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o unma oggi, 17 Febbraio è il compleanno di miacompie 85 anni, Reparto Medicina d’Urgenza Ospedale Rummo di Benevento. Dato le restrizioni in atto in questo periodo, e l’impossibilità di visita in reparto, vorrei chiederti di ...

