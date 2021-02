Giustizia per la maestra vittima di Revenge Porn: condannata la direttrice (Di venerdì 19 febbraio 2021) La maestra che nel 2018 era stata vittima di Revenge Porn ha finalmente ottenuto Giustizia: il giudice ha condannato la sua collega. Il Revenge Porn di cui era stata vittima nel 2018 l’aveva assurdamente costretta al licenziamento, ma la maestra che era stata bollata come persona inadatta a lavorare con bambini piccoli oggi ha registrato una vittoria importante. La direttrice L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lache nel 2018 era statadiha finalmente ottenuto: il giudice ha condannato la sua collega. Ildi cui era statanel 2018 l’aveva assurdamente costretta al licenziamento, ma lache era stata bollata come persona inadatta a lavorare con bambini piccoli oggi ha registrato una vittoria importante. LaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

