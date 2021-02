Giustizia | Bazoli Pd | ' bene incontro con Cartabia | cercare soluzioni condivise'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'informale dei capigruppo di maggioranza con la ministraè stato molto positivo. Per conto del Pd ho manifestato apprezzamento per l'approccio e il metodo, volti alla più larga condivisione dei percorsi su cui fare incamminare le riforme. E ho condiviso la proposta formulata, e contenuta in un ordine del giorno, che ricalca quanto abbiamo più volte suggerito per la nuova fase politica: affrontare nodi delicati e difficili come quelli della prescrizione dentro il campo più largo della riforma del processo penale, per trovareche tengano insieme i principi di rango costituzionale della ragionevole durata, delle garanzie dell'imputato, dei diritti della persona offesa". Lo afferma Alfredo, capogruppo del Pd in commissione ...