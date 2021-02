TV7Benevento : Giustizia: Bazoli (Pd), 'bene incontro con Cartabia, cercare soluzioni condivise'... - PoliticaNewsNow : Governo, Bazoli (Pd): 'Importante richiamo di Draghi alla riforma giustizia' - RadioRadicale : Il #Pd, la #prescrizione e il nuovo ministro della #Giustizia: intervista a @alfredobazoli dei @Deputatipd - Agenparl : Governo, Bazoli (Pd): importante richiamo di Draghi alla riforma giustizia - - Agenparl : Giustizia: Bazoli (Pd), bene stop a emendamenti su prescrizione, a Cartabia offriamo massima collaborazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Bazoli

Il Tempo

"Il Pd, la prescrizione e il nuovo Ministro dellaCartabia: intervista ad Alfredo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alfredo(deputato, capogruppo alla Commissione, Partito Democratico). L'intervista è stata ..."Il Pd, la prescrizione e il nuovo ministro della: intervista ad Alfredo(Pd)" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alfredo(deputato, capogruppo nella II Commissione (), Partito Democratico). L'intervista è stata ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'incontro informale dei capigruppo di maggioranza con la ministra Cartabia è stato molto positivo. Per conto del Pd ho manifestato apprezzamento per l'approccio e il meto ...ROMA - "Affrontare il nodo della prescrizione senza fretta, perché non ce n'è motivo, ma nel rispetto della Costituzione e dei tanti interventi dell'Europa sulla questione". Con un obiettivo, "process ...