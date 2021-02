Giusi Greta Di Cristina candidata sindaca del Partito Comunista | “Torino sia capitale del lavoro”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “e non sussistenze. Occorre attrarre investimenti dall’estero per risollevare una città da tempo in piena crisi che deve tornare ad esseredel. E’ quanto auspicaDi, 40 anni, siciliana, insegnante di inglese che dal 2017 vive a Vanchiglia,didel, che sarà affiancata dalla Lista CivicaCittà Futura. Il suo percorso professionale parte dal mondo della comunicazione, con studi sull’America latina e project designer in progetti comunitari. “ha perso troppe occasioni e occupazione, a parte la ripresina del 2010. E’ una città ferma da almeno cinque anni che, già ben ...

Un altro tassello in vista delle prossime elezioni comunali si va a collocare nel mosaico torinese che dovrà scrivere il dopo - Appendino. Il Partito Comunista candida infatti a sindacoDi Cristina : 40 anni, insegnante precaria e project designer per programmi comunitari, di origine siciliana ma ormai da tempo residente in zona Vanchiglia . Attualmente è anche ...Tutto questo mentre il Partito Comunista di Marco Rizzo questa mattina presenterà la sua candidata sindaca,Di Cristina. Insomma non si sa ancora la data del voto e a sinistra del Pd ...Insegnante precaria, 40 anni e siciliana di origine, vive a Vanchiglia ed è responsabile esteri del PC piemontese. Mereu: "Città rimasta ferma per 5 anni, ma sono aumentate le disuguaglianze"