Giulia Garbi | vita privata | chi è | carriera | Instagram | marito | figli e curiosità sulla conduttrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Scopriamo di piùdi, agente immobiliare etv. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscere ed apprezzareda quando la giovane donna milanese è al timone di alcuni programmi televisivi riguardanti la casa e l’arte di abitare ed è per questo che in tanti cercano in rete informazioni che la riguardano. Ecco quello che sono riuscita a scoprire. Chi è: dati biografici,è nata a Milano il 6 Febbraio del 1966 (Acquario). Cresciuta a Firenze, fin da piccolaha mostrato interesse nei confronti di vari ambiti. Dopo la maturità scientifica, si è laureata in ...