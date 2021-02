Giudizio finale sul caso della maestra e delle foto hard: condannate preside e mamma (Di venerdì 19 febbraio 2021) La direttrice dell’Istituto è stata condannata insieme ad una delle madri che ha aiutato la diffusione del materiale privato della maestra. Chiuso definitivamente il caso riguardo la maestra d’asilo a Torino, accusata per alcune foto hard girate in rete a sua insaputa per colpa dell’ex fidanzato. La maestra, obbligata dalla direttrice dell’Istituto alle dimissioni forzate dopo la condivisione di immagini private, è risultata parte civile, ottenendo un risarcimento sulla vicenda. Oltre alla condanna di un anno e mezzo di reclusione per quest’ultima, è arrivata una seconda condanna di una delle madri che ha contribuito più di tutte alla diffusione delle immagini private della ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) La direttrice dell’Istituto è stata condannata insieme ad unamadri che ha aiutato la diffusione del materiale privato. Chiuso definitivamente ilriguardo lad’asilo a Torino, accusata per alcunegirate in rete a sua insaputa per colpa dell’ex fidanzato. La, obbligata dalla direttrice dell’Istituto alle dimissioni forzate dopo la condivisione di immagini private, è risultata parte civile, ottenendo un risarcimento sulla vicenda. Oltre alla condanna di un anno e mezzo di reclusione per quest’ultima, è arrivata una seconda condanna di unamadri che ha contribuito più di tutte alla diffusioneimmagini private...

