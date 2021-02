Gismondo: “Vaccino pericoloso e pieno di rischi” ma è una vecchia affermazione, cosa pensa oggi la virologa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una frase attribuita a Maria Rita Gismondo fa riferimento ai rischi di un “Vaccino senza sperimentazione” che andrebbe a modificare il DNA. Il post era stato pubblicato il 18 luglio 2020 sulla pagina Facebook Il Normodotato Inca**ato e oggi ritorna alla ribalta. Premettiamo che la Gismondo è virologa presso l’ospedale Sacco di Milano, e in molte occasioni è stata mutuata da complottisti e no-vax per alcune sue affermazioni. Con questo articolo cerchiamo di risalire alle origini della frase a lei attribuita. Il Vaccino che vogliono rifilarci senza sperimentazione è pericoloso e pieno di rischi. Il Vaccino utilizza un segmento genetico che va ad inserirsi nelle nostre cellule. Il Normodotato Inca**ato ... Leggi su bufale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una frase attribuita a Maria Ritafa riferimento aidi un “senza sperimentazione” che andrebbe a modificare il DNA. Il post era stato pubblicato il 18 luglio 2020 sulla pagina Facebook Il Normodotato Inca**ato eritorna alla ribalta. Premettiamo che lapresso l’ospedale Sacco di Milano, e in molte occasioni è stata mutuata da complottisti e no-vax per alcune sue affermazioni. Con questo articolo cerchiamo di risalire alle origini della frase a lei attribuita. Ilche vogliono rifilarci senza sperimentazione èdi. Ilutilizza un segmento genetico che va ad inserirsi nelle nostre cellule. Il Normodotato Inca**ato ...

