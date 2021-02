Giorgia Meloni ha salvato la democrazia: “Saremmo stati come la Corea del Nord” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giorni caldi al Governo con i voti di fiducia al premier Draghi, intanto però Giorgia Meloni spende parole dure verso l’esecutivo. mario draghi (getty images)Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera dopo il voto favorevole ricevuto al Senato. In questo caso i ‘si’ sono ben 535. Una maggioranza ampia, frutto di un esecutivo che vede presenti le maggiori forze politiche del paese. Numeri alti, ma che non portano a nessun record siccome nel 2011 Monti portò a casa ben 556 voti a suo favore. A tener alta però l’attenzione su quanto sta accadendo in queste settimane al Governo centrale, ci ha pensato Giorgia Meloni con Fratelli D’Italia, a ribadire la propria contrarietà al nuovo esecutivo, non ritenuto all’altezza di poter portare la penisola fuori dalla crisi economica. Il ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giorni caldi al Governo con i voti di fiducia al premier Draghi, intanto peròspende parole dure verso l’esecutivo. mario draghi (getty images)Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera dopo il voto favorevole ricevuto al Senato. In questo caso i ‘si’ sono ben 535. Una maggioranza ampia, frutto di un esecutivo che vede presenti le maggiori forze politiche del paese. Numeri alti, ma che non portano a nessun record sicnel 2011 Monti portò a casa ben 556 voti a suo favore. A tener alta però l’attenzione su quanto sta accadendo in queste settimane al Governo centrale, ci ha pensatocon Fratelli D’Italia, a ribadire la propria contrarietà al nuovo esecutivo, non ritenuto all’altezza di poter portare la penisola fuori dalla crisi economica. Il ...

MassimoPiampian : RT @La7tv: #lariachetira Tomaso #Montanari: 'Sono contrario al governo #Draghi perché non credo che le soluzioni vengano dall'alto, paterna… - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Giorgia 'Furiosa' e la sua opposizione all'unità nazionale - - talete95 : RT @maurizioacerbo: Giorgia Meloni cita Bertolt Brecht perché l'ex-sinistra è talmente al servizio del capitale che la destra può facilment… - Io57578016 : RT @tempoweb: Cosa aspettano a rimuoverlo? Meloni spiana Arcuri sui vaccini #giorgiameloni #domenicoarcuri #iltempoquotidiano https://t.co… - tempoweb : Cosa aspettano a rimuoverlo? Meloni spiana Arcuri sui vaccini #giorgiameloni #domenicoarcuri #iltempoquotidiano… -