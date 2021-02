Gigante maschile Mondiali Cortina 2021 | risultati e classifica prima manche | De Aliprandini 2°

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Buona la. Cala il sipario sulladeldei Campionatidid’Ampezzo con un ottimo Luca Dein seconda posizione. L’azzurro si iscrive alla lotta per le medaglie riuscendo a contenere in soli 40 centesimi il distacco dallo straripante Alexis Pinturault. È l’atleta francese a registrare il miglior tempo su una neve parsa piuttosto complicata in 1:17.55 facendo il vuoto con la concorrenza con un crono che però non chiude virtualmente la contesa per il podio. LIVE – SEGUI LA DIRETTA DELDIAl di là di come andrà nella seconda, al via alle ore 13:30, c’è grande soddisfazione e grande tranquillità da ...