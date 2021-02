Gigante maschile Mondiali Cortina 2021 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di venerdì 19 febbraio 2021)va in scena lo slalomdid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. Terzultima gara della rassegna iridata, con tanti atleti a giocarsi la medaglia d’oro. Anche l’azzurro Luca De Aliprandini proverà a raggiungere le prime posizioni. La gara è in programmavenerdì 19 febbraio, con la prima manche alle ore 10 e la seconda alle 13:30, e sarà trasmessa intv su Rai 3 (prima manche) e Rai 2 (seconda manche) ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

SMSNEWSOFFICIAL : CORTINA 2021: Il Gigante maschile verrà aperto dallo svizzero Marco Odermatt - MirkoEfoglia : Eventi????????: 11:00Snooker Welsh Open terzo turno?????????????? 11.30Sci freestyle CDM skicross (M/F) Reiteralm???? 12:30Bas… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Pinturault favorito De Aliprandini deve rischiare - #alpino… - infoitsport : Mondiali Cortina 2021, oggi il gigante maschile: orari, favoriti e azzurri in gara - infoitsport : Diretta gigante maschile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: Pinturault favorito -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante maschile

... soprattutto nella gara, che ha vari pretendenti alla vittoria, in una stagione con diversi vincitori in Coppa. Fra le donne, invece, ci sono state tre dominatrici: Marta Bassino in; ...DIRETTAMONDIALI CORTINA: PARLERÀ FRANCESE? Sempre più vicini al gran finale della rassegna iridata, oggi venerdì 19 febbraio l'appuntamento è con la diretta deldei Mondiali ...Il gigante femminile dei Campionati del mondo di Cortina d’Ampezzo si è deciso sul filo dei centesimi. Il podio iridato è racchiuso in dieci centesimi, dopo una gara davvero lunga e impegnativa della ...Sci alpino: segui la diretta live del gigante maschile di Cortina, valevole per la Mondiali 2021. Gli aggiornamenti.