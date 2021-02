Giappone, via alle vaccinazioni: la road map di Tokyo verso le Olimpiadi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il primo a essere vaccinato contro il coronavirus è stato Kazuhiro Araki, direttore del Tokyo Medical Center, uno degli otto ospedali presenti nella capitale del Giappone. Il signor Araki, tra i 40mila operatori sanitari a cui il governo ha dato la massima priorità vaccinale, ha ricevuto il siero realizzato da Pfizer-BioNTech. Le dosi, due sono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il primo a essere vaccinato contro il coronavirus è stato Kazuhiro Araki, direttore delMedical Center, uno degli otto ospedali presenti nella capitale del. Il signor Araki, tra i 40mila operatori sanitari a cui il governo ha dato la massima priorità vaccinale, ha ricevuto il siero realizzato da Pfizer-BioNTech. Le dosi, due sono InsideOver.

shiseondeul : RT @satu__rn: se vedete questo tweet potreste rt? ?? ho deciso di aprire le commissioni di ricamo per mettere via un po’ di soldini per un… - merxthur : RT @satu__rn: se vedete questo tweet potreste rt? ?? ho deciso di aprire le commissioni di ricamo per mettere via un po’ di soldini per un… - covntd : RT @satu__rn: se vedete questo tweet potreste rt? ?? ho deciso di aprire le commissioni di ricamo per mettere via un po’ di soldini per un… - spearbinslight : RT @satu__rn: se vedete questo tweet potreste rt? ?? ho deciso di aprire le commissioni di ricamo per mettere via un po’ di soldini per un… - violet_hq : RT @satu__rn: se vedete questo tweet potreste rt? ?? ho deciso di aprire le commissioni di ricamo per mettere via un po’ di soldini per un… -